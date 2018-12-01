الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي حاكم إمارة دبي

باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف اعرب فيها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا اليوم المجيد عن تحياته وأطيب أمنياته له موفور الصحة وللشعب الإماراتي الصديق اطراد التقدم والازدهار.