    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي حاكم إمارة دبي

    ٠١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٥‎٩]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس علييف اعرب فيها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا اليوم المجيد عن تحياته وأطيب أمنياته له موفور الصحة وللشعب الإماراتي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي حاكم إمارة دبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١٢.٢٠١٨ [٢١:٠٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ ولي عهد أبوظبي
    ٠١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
    ٠١.١٢.٢٠١٨ [١٨:٢٤]
    رئيس منظمة أوانا: التأثير الكبير لاتحاد فانا عربيا ودوليا دلالة على نجاح كونا في ترؤسه
    ٣٠.١١.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور المكسيك
    الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي حاكم إمارة دبي