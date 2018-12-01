باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة لولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة العيد القومي لبلاده. أفادت أذرتاج انه أعرب الرئيس الأذربيجاني فيها لصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لدوام الصحة والسعادة والنجاحات المستمرة وللشعب الإماراتي استمرار الرفاهية والازدهار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ ولي عهد أبوظبي

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