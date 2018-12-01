    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يهنئ ولي عهد أبوظبي

    ٠١.١٢.٢٠١٨ [٢١:٠٥‎]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تهنئة لولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة العيد القومي لبلاده.

    أفادت أذرتاج انه أعرب الرئيس الأذربيجاني فيها لصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لدوام الصحة والسعادة والنجاحات المستمرة وللشعب الإماراتي استمرار الرفاهية والازدهار.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ ولي عهد أبوظبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٥‎٩]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ نائب الرئيس الإماراتي حاكم إمارة دبي
    ٠١.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
    ٠١.١٢.٢٠١٨ [١٨:٢٤]
    رئيس منظمة أوانا: التأثير الكبير لاتحاد فانا عربيا ودوليا دلالة على نجاح كونا في ترؤسه
    ٣٠.١١.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور المكسيك