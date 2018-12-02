الشيخ مبارك الدعيج يبحث مع رئيس (أوانا) تعزيز التعاون الإعلامي

الكويت، 2 ديسمبر، كونا، أذرتاج

بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح مع رئيس منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (أوانا) مدير وكالة الأنباء الأذربيجانية (اذرتاج) أصلان أصلانوف اليوم السبت سبل تعزيز علاقات التعاون في مجال الاعلام.

وتناولت المباحثات ضرورة تطوير التعاون بين (كونا) و(أوانا) وتوسيع آفاقه بما يتواكب وحجم العلاقات التي تربط البلدين والشعبين.

وأهدى أصلانوف خلال اللقاء الشيخ مبارك الدعيج سجادة أذربيجانية تمتاز بجودتها وجمال زخرفتها.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء عن فخره واعتزازه بعمق علاقات الصداقة بين شعبي البلدين واصفا إياها بـ "ألياف السجاد في تداخلها وتماسكها وقوة نسيجها".

وأضاف انه اهدى الشيخ مبارك الدعيج كذلك كتابين احدهما عن المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء الذي انعقد في (باكو) عام 2016 وحضره الشيخ مبارك الدعيج وألقى خلاله كلمة بحضور الرئيس الاذربيجاني مبينا أن الكتاب يتضمن الكلمة التي ألقاها الشيخ مبارك باللغات الانجليزية والروسية والاذربيجانية.

وذكر أن الكتاب الثاني يتضمن عددا من الصور المقدمة من قبل وكالات الانباء العالمية و(كونا) مؤكدا في ختام حديثه على أهمية مثل هذه اللقاءات للارتقاء بالمنظومة الإعلامية من جميع جوانبها بما يواكب تطور الإعلام وخروجه من النمط التقليدي إلى التكنولوجي المعاصر.

وفي سياق متصل استقبل الشيخ مبارك الدعيج رؤساء وفود وكالات أنباء السعودية وقطر والسودان وعمان وموريتانيا والبحرين وتونس واليمن وفلسطين كلا على حدة إضافة إلى مرافقيهم حيث استعرض معهم عددا من المواضيع المتعلقة بالشأن الإعلامي وكيفية دعمها على جميع الأصعدة.