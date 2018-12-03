توابع زلزالية تهز ألاسكا إثر زلزال قوي

واشنطن، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

هزت 166 تابع زلزالي جنوبي ألاسكا بعد أن ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر الولاية الأمريكية أمس الجمعة.

أفادت وكالة أذرتاج انه كانت هناك من بين الهزات الارتدادية الكبرى سلسلة من الزلازل تجاوزت 7.9 درجات أمس الجمعة.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر واحدًا من أقوى الزلازل التي ضربت الولايات المتحدة منذ عقود، مما تسبب في أضرار جسيمة للطرق والبنى التحتية الأخرى.

تستمر الهزات الأرضية في ألاسكا.