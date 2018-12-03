عقد اجتماع وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في ميلانو

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيجتمع وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني إلمار محمدياروف وزوهراب مناتساكانيان بوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (إيغور بوبوف - الاتحاد الروسي وستيفان فيسكونتي - فرنسا وأندوف شوفير – الولايات المتحدة الأمريكية) في ميلانو في 5 ديسمبر على هامش الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه كما سيشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنجي كاسبشيك.

وستتم مناقشة المفاوضات حول تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني خلال الاجتماع.