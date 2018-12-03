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    10 أجنحة وطنية في معرض باكو تيل 2018

    ٠٣.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

    قال ائلمير ولي زاده إن 10 بلدان تشارك بأجنحة وطنية لها في النسخة الـ 24 من معرض باكو تيل 2018 الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكارات والتكنولوجيا العليا المنظم فترة 4-7 ديسمبر الحالي.

    أفادت أذرتاج أن ولي زاده نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده تكريسا لمعرض باكوتيل 2018 إن بعض البلدان مثل الولايات المتحدة وتركيا وايران وغيرها تشارك في المعرض بأجنحتها الوطنية بجانب جناح خاص بالوزارة.

    وزاد أن الصالة الثانية من المعرض تحوي كذلك منطقة بدء التشغيل لعرض نحو 25 شركة ناشئة.

    AZERTAG.AZ :10 أجنحة وطنية في معرض باكو تيل 2018
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