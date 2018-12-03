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    اقتصاد


    230 شركة من 20 بلدا تشارك في معرض باكوتيل 2018

    ٠٣.١٢.٢٠١٨ [١٦:٤٧]

    باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

    قال ادوارد سترون إن 230 شركة من 20 بلدا تشارك في النسخة الـ 24 من معرض باكو تيل 2018 الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكارات والتكنولوجيا العليا المنظم فترة 4-7 ديسمبر الحالي.

    أفادت أذرتاج عن سترون مدير شركة "كاسبيان ايفينت اورجانيسيرز" قوله في مؤتمر صحفي عقده تكريسا لمعرض باكوتيل 2018 إن مساحة المعرض هذا العام اتسعت بنسبة 25 في المائة مفيدا أن الشركات التي تشارك فيه لأول مرة تشكل 30 في المائة من المشاركات.

    AZERTAG.AZ :230 شركة من 20 بلدا تشارك في معرض باكوتيل 2018
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    230 شركة من 20 بلدا تشارك في معرض باكوتيل 2018 230 شركة من 20 بلدا تشارك في معرض باكوتيل 2018