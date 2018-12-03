عقد المؤتمر الـ46 للجمعية العامة لاتحاد وكالات الانباء العربية في الكويت

الكويت، 3 ديسمبر، أذرتاج

استضافت عاصمة دولة الكويت مدينة الكويت فترة 2-3 ديسمبر الحالي المؤتمر الـ46 للجمعية العامة لاتحاد وكالات الانباء العربية فانا.

أفادت أذرتاج أن فعاليات المؤتمر التي جرت برعاية رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح شارك فيها رؤساء الوكالات الأعضاء ومن ضمنها رئيس منظمة وكالات انباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا رئيس مؤتمر وكالات الانباء العالمية رئيس هيئة إدارة وكالة انباء أذربيجان الحكومية أذرتاج أصلان أصلانوف ومدير قسم الانباء العربية بالوكالة شيخ علي علييف.

والقى الوزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت محمد الجبري كلمة في افتتاح المؤتمر مفيدا أن الاحداث والتطورات سريعة الجريان اليوم في العالم والتحديات الظاهرة تؤثر على الاعلام مع اثارة ظهور بعض من الميول السلبية. وأشار الوزير إلى أن وكالات الانباء يجب عليها أن تكون درعا امام الانباء الكاذبة الموجهة إلى خرق استقرار المجتمعات وتضليل الناس.

ورفع الوزير الكويتي شكره لرئيس هيئة إدارة أذرتاج ورئيس أوانا أصلان أصلانوف على مشاركته في فعاليات المؤتمر تلبية للدعوة.

ثم ألقى كلمات كل من رئيس فانا رئيس هيئة إدارة وكالة الانباء الكويتية كونا الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح والأمين العام لفانا فريد أيار محيطين المشاركين علما بالمسائل المطروحة للنقاش في المؤتمر داعين إياهم لمباحثات ومناقشات فاعلة.

وبعد حفل الافتتاح تفقد أعضاء الوفود معرض صور نظمته وكالة كونا.

ثم استمرت فعاليات المؤتمر بجلسات عمل.

وفي الجلسة الأولى استمع المشاركون إلى تقرير حول فعاليات فانا السنوية وناقشوا مشكلات قائمة ومن جملتها ميزانية المنظمة ومسائل المشاركة في برامج التدريب.

وخطب في الجلسة رئيس أوانا ومؤتمر وكالات الأنباء العالمية رئيس هيئة إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف متحدثا عن التعاون المثمر لمؤسسات الأعلام الإقليمية. وأعرب أصلانوف عن يقينه من أن هذا المؤتمر المنظم في الكويت بالمستوى العالي يزيد من تحفيز تعزيز التعاون القائم بين فانا وأوانا وكذلك بين وكالات الأنباء العربية وأذرتاج مؤكدا على أن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين أذرتاج ووكالتي الأنباء الكويتية كونا والسعودية واس قيد التطور الناجح.

وأشار أصلانوف إلى أن "فانا نالت تقدمات هامة جدا خلال فترة رئاسة وكالة كونا. وفي هذا النجاح خدمات لا يقاس للصديقين المقربين لوكالة أذرتاج رئيس هيئة إدارة وكالة كونا الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح وللمتخصص الإعلامي المحترف والأمين العام للاتحاد فريد أيار حيث انهما لا يساهمان مساهمات قيمة في فانا فقط بل ويضيفان ذخرهما إلى فعاليات مجلس مؤتمر وكالات الأنباء العالمية وأوانا وسائر المؤسسات الإعلامية الإقليمية أيضا".

ولفت أصلانوف كذلك ال أن الموقع الإلكتروني لاوانا منصة هامة لانتشار المعلومات الخاصة بالعالم العربي إلى جغرافيا أوسع داعيا وكالات الأنباء العربية لنشر وبث أنباء اكثر فيه. وأعاد للذاكرة أن أذرتاج قد تقدمت بمقترحات من اجل المزيد من تحسين أوانا وتحولها إلى مؤسسة تتماشى مع المطالب العصرية ومنها تأسيس مكتب دائم للأمانة العامة وإنشاء أكاديمية تدريبية للمنظمة وتشكيل لجنة مالية وغيرها المقترحات قائلا إن اراء وكالات الانباء العربية حول هذا الامر قيمة أيضا.

وتناول رئيس أوانا سبل التصدي لانتشار الاخبار الكاذبة التي تحولت إلى اهم مشاكل الاعلام حاليا مبلغا أن ثمة حاجة إلى المزيد من تكثيف التعاون بين الوكالات التي هي المصادر الموثوق بها للانباء وتوسيع تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

واتخذت قرارات عدة في جلسات العمل.

يذكر أن فانا أسس عام 1975م بمقر في لبنان ويضم 18 وكالة انباء وغرض فانا الذي ينشط لدى الجامعة العربية تعزيز التعاون بين مؤسسات الاعلام وتوسيع تبادل التجارب بين الوكالات الأعضاء.

ويرأس الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح فانا منذ عام 2015م.