الوزير: قطر ستزيد إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي إلى 110 مليون طن

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تعتزم قطر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي السنوي إلى 110 مليون طن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال: "قطر أعلنت عن رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون إلى 110 مليون طن سنويا خلال السنوات القادمة". وشدد الوزير على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية. كما ستواصل قطر شراء وبيع النفط مثل أي دولة خارج أوبك.

يذكر ان قطر ستنسحب من منظمة أوبك اعتبارا من يناير 2019، بعد استمرار دام 57 عاما كعضو داخل المنظمة. تأسست أوبك التي تضم 15 دولة في عام 1960 من قبل المملكة العربية السعودية وإيران والكويت والعراق وفنزويلا.