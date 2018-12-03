باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 ديسمبر اليوم وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي كونستانتين نوسكوف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي

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