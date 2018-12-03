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    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي

    ٠٣.١٢.٢٠١٨ [١٩:٢٤]

    باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 ديسمبر اليوم وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي كونستانتين نوسكوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي
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