الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس شركة سيسكو مع الوفد المرافق له
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠١٨ [٢١:١٩]
باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 ديسمبر اليوم نائب رئيس شركة سيسكو للابتكار العالمي غاي ديدريخ مع الوفد المرافق له.
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