باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 ديسمبر اليوم نائب رئيس شركة سيسكو للابتكار العالمي غاي ديدريخ مع الوفد المرافق له. 0-7

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس شركة سيسكو مع الوفد المرافق له

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