سفارة الإمارات تحتفل باليوم الوطني في باكو

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أذربيجان استقبالا رسميا بمناسبة الذكرى السنوية الـ47 للعيد الوطني اليوم الوطني لبلادها في 3 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أنه بعد عزف السلامين الوطنيين لكلا البلدين أحاط السفير محمد احمد هامل القبيسي مشاركين علما بتاريخ تطور الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والمعتمدة على مبادئ الاحترام والتعاون والزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين وعلاقات التجارة والاقتصاد والثقافة المتزايدة توسعا وزيادة عدد السائحين الوافدين من الإمارات إلى البلد مما يدل على مدى درجة متانة العلاقات الثنائية. وقال السفير إن المجلس الإماراتي الأذربيجاني للتجارة الذي يساهم في توسيع العلاقات الموجودة ناشط منذ 3 سنوات.

وهنأ باسم حكومة أذربيجان الشعب الإماراتي بمناسبة العيد الوطني وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف مفيدا أن العلاقات بين البلدين في المستوى العالي. وزاد أن أذربيجان تعير أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة. وهذه العلاقات تعتمد على الاحترام المتبادل والصداقة القوية والأخوة وكذلك المعتمد على التراث الإسلامي الذي يثريها إثراء آخر ليضمن تطور وتنمية الاتصالات بين البلدين بسرعة سواء في الصيغة الثنائية ام ضمن المنظمات الدولية. ويجدر بالذكر خاصة الإرادة السياسية وعلاقات الصداقة المتينة بين قائدي البلدين كعامل رئيسي.

وأضاف الوزير أن العلاقات لها قاعدة قانونية متينة تحوي اكثر من 40 وثيقة موقع عليها. وقال إن الثقة المتبادلة بدورها أعطت دينامية إيجابية للتعاون الاستثماري أيضا حيث أن 3ر1 مليار دولار من 1ر2 ملياري دولار من استثمارات الإمارات في أذربيجان استثمرت في قطاع النفط و806 مليون في القطاع غير النفطي بينما استثمرت أذربيجان في الإمارات 330 مليون دولار. ونحو 30 شركة إماراتية تعمل في أذربيجان. وإمكانات التعاون في عدد كبير من المجالات الاقتصادية بين البلدين واسعة.