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    نقل 373.8 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية خلال الآن

    ٠٤.١٢.٢٠١٨ [١٦:٠٨]

    باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 373.8 مليون طن من البترول عبر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط باكو – تبيليسي – جيهان خلال الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة سوكار أن خط الأنابيب باكو – تبيليسي – جيهان الذي يبلغ طوله 1768 كم يتم استغلاله منذ يونيو عام 2006.

    تم نقل 2.2 مليون طن من النفط الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو - تبيليسي - جيهان خلال شهر نوفمبر. نقل 373.8 مليون طن من النفط عبر خط الأنابيب من تاريخ بدء تشغيل خط الأنابيب باكو – تبيليسي – جيهان حتى 1 ديسمبر من العام الحالي.

    يذكر أنه تم نقل حوالي 30.4 مليون طن من النفط عبر هذا الخط خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالي.

    يحمل حاليا خط أنابيب ب ت ج النفطين الأذربيجانيين "أذري – جيراق – قونشلي" و"شاه دنيز". وإضافة إلى ذلك، تم نقل النفطين التركمانستاني والكازاخستاني عبر خط الأنابيب.

    صرف حوالي 87 مليون دولار لنفقات التشغيل في باكو – تبيليسي – جيهان. وأما نفقاته الرئيسية فصرف 21 مليون دولار لها.

    مساهمات باكو- تبيليسي – جيهان: بي بي (30.10 في المائة)، باكو- تبيليسي – جيهان سوكار (25.00 في المائة) وشيفرون (8.90 في المائة) وشتات أويل (8.71 في المائة) وترايو (6.53 في المائة) وأني (5.00 في المائة) وتوتال (5.00 في المائة) وإيتوتشو (3.40 في المائة) وإنبكس (2.50 في المائة) وكونوكو فيليبس (2.50 في المائة) وأنقج ليميتد (2.36 في المائة).

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