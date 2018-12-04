انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

انتهت المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة فضولي الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوقنين يوفيج وسايمون تيلر.

وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو وقينادي بتريكا ومارتين شوستر.