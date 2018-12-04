الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الاتصالات والمعلوماتية الإيراني مع الوفد المرافق له

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في 4 ديسمبر اليوم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرومي مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة اعرب عن ارتياحه من مشاركة محمد جواد آذري جهرومي في النسخة الـ24 من معرض باكو تيل 2018م الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكار وتكنولوجيا العليا وتمثل إيران في هذه الفعاليات من جانب عدد عديد من الشركات. وقال الرئيس إلهام علييف إن المعرض ينظم تقليديا مؤكدا على أن الشركات الإيرانية تشارك فيه دائما. وأشار رئيس الدولة إلى تحقيق أذربيجان مع إيران تعاونا حسنا في مختلف المجالات ومن ضمنها مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا إن الزيارات المتبادلة النظامية وكذلك الاتصالات في المستوى الوزاري في المستوى الحسن. وأضاف رئيس الدولة أن ثمة فرص حسنة منفتحة للتعاون في مجال المعلوماتية سواء في المستوى الثنائي ام الاطار الإقليمي.

وعبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرومي عن الامتنان من الاستقبال مبلغا أن التعاون الحسن يتحقق في مجال المعلوماتية بين البلدين. وقال إن المناقشات المثمرة أجريت من اجل توسيع التعاون ليس في المستوى الثنائي فقط بل وفي مستوى إيران وأذربيجان وتركيا وروسيا أيضا. واكد محمد جواد اذري جهرومي بالارتياح من تنفيذ عديد من الاعمال بشأن توسيع التعاون وتنفيذ المشاريع خلال الفترة الماضية عقب الاجتماع مع الرئيس الأذربيجاني بالعام السابق.

وجرى في الاجتماع تبادل الآراء حول آفاق التعاون.