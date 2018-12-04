الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير النقل والبنية التحتية التركي مع الوفد المرافق له

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في 4 ديسمبر اليوم وزير النقل والبنية التحتية التركي محمد جاهد تورخان مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أعرب عن ارتياحه من مشاركة وزير النقل والبنية التحتية التركي محمد جاهد تورخان في النسخة الـ24 من معرض باكو تيل 2018م الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكار وتكنولوجيا العليا على رأس وفد موسع. وابلغ الرئيس إلهام علييف أن العلاقات الثنائية بين أذربيجان وتركيا تتطور بنجاح في جميع المجالات ومن جملتها مجالي النقل والبنية التحتية. وتناول رئيس الدولة التعاون في مجال النقل متحدثا عن المشاريع المنفذة معا من قبل البلدين واكد على أن خط سكك حديد باكو – تبيليسي – قارص المدشن في العام الماضي لا يكتسي ببالغ الأهمية في المنطقة فحسب بل وعلى مساحة أوسع أيضا. وابلغ رئيس الدولة أن البلدين يتعاونان في مجال الاتصالات قائلا إن الشركات التركية ناشطة في هذا المجال منذ السنوات الطويلة مشيرا إلى وجود آفاق كبيرة من اجل المزيد من توسيع التعاون في مجال الاتصالات.

ونقل الوزير محمد جاهد تورخان تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس الدولة. واكد الضيف على امتلاك العلاقات بين أذربيجان وتركيا الجذور التاريخية العميقة قائلا إنه شاهد عيان تنمية عظيمة في أذربيجان في جميع المجالات ومن بينها في البنية التحتية والإعمار والتعمير. وابلغ محمد جاهد تورخان أن أذربيجان وتركيا "الملة الواحدة في الدولتين" اذا اعربنا بتعبير الزعيم العام حيدر علييف وأن إنجازات أذربيجان تلقى في تركيا سرورا كبيرة. وأشار الوزير التركي بالارتياح من مواصلة تنفيذ أذربيجان مع تركيا مشاريع مشتركة ناجحة.

وعبر رئيس الدولة عن الامتنان من تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطلب بنقل تحياته إلى الرئيس التركي.