الوفد الأذربيجاني يحضر ميلانو
AzerTAg.az
٠٤.١٢.٢٠١٨ [١٨:١٧]
باكو، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
سافر الوفد تحت قيادة وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف إلى مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أنه من المخطط أن يلقي الوزير إلمار محمدياروف كلمة في الاجتماع ويجري الاجتماعات الثنائية.
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