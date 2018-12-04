أذرتاج تشارك في معرض باكو تيل 2018 بجناحها

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

تشارك وكالة أذرتاج بجناحها في النسخة الـ24 من معرض باكو تيل 2018م الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكار والتكنولوجيا العليا.

أفادت أذرتاج أن 230 شركة من 20 بلدا تشارك في هذه النسخة من المعرض.

وتعرض أذرتاج في جناحها منتجاتها من الطباعة والوسائط المتعددة وألبوم الصور المعدّ لمشاركي المؤتمر الخامس لوكالات الانباء العالمية المنعقد في باكو.