الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد وزارة الدفاع الامريكية

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 4 ديسمبر اليوم مستشارة نائب وزير الدفاع الأمريكي لاؤرا كوبر مع الوفد المرافق لها.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أعلم تطور التعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية بنجاح في مختلف المجالات. وأشار الرئيس إلهام علييف إلى دور الزيارات المتبادلة ومن ضمنها زيارات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الامن الوطني جون بولتون وغيره من المسؤولين أذربيجان في تطور العلاقات. وقال رئيس الدولة إن التعاون في مجال الدفاع يبعث ارتياحا مبلغا أن مسائل امن الطاقة تكسب بالغ الأهمية في تطوير العلاقات الثنائية أيضا وأشاد في هذا السياق بدعم الحكومة الامريكية والرئيس الأمريكي شخصيا لتحقيق مشروع ممر الجنوب للغاز.

واعرب رئيس الدولة عن الارتياح من تطور العلاقات ضمن الناتو أيضا واصفا زيارته الأخيرة الناجحة مقر الناتو بمؤشر حسن إلى التعاون مع هذه المنظمة. وأضاف الرئيس إلهام علييف أن مشاركة البلد في عمليات حفظ السلام في أفغانستان وزيادة عدد جنود البلد في بعثة الدعم الحاسم هناك مما يبرز ذخر أذربيجان في جهود تكوين سلام عامة في ذلك البلد.

واكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على أمله في إعطاء زيارة السيدة لاؤرا كوبر والمشاورات بين البلدين في مجال الدفاع دفعة إضافية تطور التعاون.

وقالت مستشارة نائب وزير الدفاع الأمريكي السيدة لاؤرا كوبر إن زيارتها تستهدف غرض مواصلة توسيع علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الدفاع بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية مشيرة إلى أن القيادة الامريكية تخصص بالغ الأهمية للعلاقات مع أذربيجان. واشادت السيدة لاؤرا كوبر بالتعاون القائم بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية للتصدي للارهاب واسلحة الدمار الشامل ونشر المواد المخدرة وعامة في مجال الامن ودعم أذربيجان لبعثة تكوين السلام المقيمة في أفغانستان وفرص تقدمها للشحنات العابرة.