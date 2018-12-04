الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض باكوتيل 2018

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وحرماهما ليلى علييفا وأرزو علييفا في 4 ديسمبر اليوم فعاليات النسخة الـ24 من معرض باكوتيل 2018م للاتصالات والابتكار وتكنولوجيا المعلومات المفتتح اليوم لدى مركز باكو اكسبو.

أفادت أذرتاج انه أحاط وزير الاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني رامن قولوزاده رئيس الدولة وقرينته علما بالمعرض.

وجاء فيها أن النسخة الحالية من المعرض تشارك فيها 230 شركة من 20 بلدا و10 أجنحة وطنية بينها إيران وإيطاليا وفرنسا وهولندا وسلوفينيا وتركيا وكرواتيا النمسا وبيلاروس مع اجنحتها الخاصة الى جانب شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة ومشغلات الاتصالات الخلوية الأذربيجانية. وزاد أن معرض باكو تيل 2018 المستمر إلى يوم 7 ديسمبر ينظم بدعم وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية والاتحاد الدولي للاتصالات والرابطة الإقليمية للاتصالات وصندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو والاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع الأذربيجانية والوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة من قبل شركة كاسبيان ايفينت اورغانيزيرز. والراعي الرئيسي هو شركة أذر سيل من المشاركات الأساسية في المعرض منذ أكثر من 20 سنة أخيرة وزاد أن 30 في المائة من الشركات المشاركة هي التي تشارك فيه لأول مرة ومن بينها شركات من أذربيجان وروسيا وبولندا والإمارات وغيرها.

ثم أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحفي لقناة روسيا 24.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى فعاليات المعرض.

واجتمع الرئيس إلهام علييف مع لاعب كرة القدم الشهير روبرت بيرز الذي انتخب سفيرا لنهائي كأس أوروبا المقرر تنظيمه في باكو العام المقبل.