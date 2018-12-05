باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج تسلم الرئيس إلهام علييف في 5 ديسمبر اليوم أوراق اعتماد سفير جديد التعيين لجمهورية النمسا في البلد برند ألكساندر بايرل. أفادت أذرتاج أن السفير النمساوي برند ألكساندر بايرل استعرض حرس الشرف. قدم السفير بايرل أوراق اعتماده للرئيس إلهام علييف. ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير النمساوي الجديد.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير النمساوي

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