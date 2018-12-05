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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكوري 

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١١:٠٥‎]

    باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج 

    تسلم الرئيس إلهام علييف في 5 ديسمبر اليوم أوراق اعتماد سفير جديد التعيين لجمهورية كوريا في البلد كيم تونغ اوبون .

    أفادت أذرتاج أن السفير الكوري كين تونغا وبون استعرض حرس الشرف.

    قدم السفير اوبون أوراق اعتماده للرئيس إلهام علييف.

    ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير الكوري الجديد.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الكوري 
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