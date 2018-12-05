باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج تسلم الرئيس إلهام علييف في 5 ديسمبر اليوم أوراق اعتماد سفير جديد التعيين لجمهورية أفغانستان الإسلامية في البلد خير الله سبلناي . أفادت أذرتاج أن السفير الأفغانستاني خير الله سبلناي استعرض حرس الشرف. قدم السفير خير الله أوراق اعتماده للرئيس إلهام علييف. ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير الأفغانستاني الجديد.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأفغانستاني

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