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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأفغانستاني 

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١١:١٠]

     باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج 

    تسلم الرئيس إلهام علييف في 5 ديسمبر اليوم أوراق اعتماد سفير جديد التعيين لجمهورية أفغانستان الإسلامية في البلد خير الله سبلناي .

    أفادت أذرتاج أن السفير الأفغانستاني خير الله سبلناي استعرض حرس الشرف.

    قدم السفير خير الله أوراق اعتماده للرئيس إلهام علييف.

    ثم اجتمع الرئيس علييف مع السفير الأفغانستاني الجديد.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الأفغانستاني 
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