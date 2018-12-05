وزير الخارجية الروسي يزور باكو

موسكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود الذي سيعقد في 14 ديسمبر بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي منعقد في وزارة الخارجية الروسية.

قالت زاخاروفا: "خلال الاجتماع سيتم الانتهاء من رئاسة أذربيجان لمدة نصف سنة في هذه المنظمة. ستناقش مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على الأجندة الإقليمية للتعاون الاقتصادي. ستستخدم روسيا الاجتماع لإحراز تقدم في حل قضايا التعاون على جدول الأعمال".