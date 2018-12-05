    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية الروسي يزور باكو

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٣:٤٢]

    موسكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سيشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود الذي سيعقد في 14 ديسمبر بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالتها المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي منعقد في وزارة الخارجية الروسية.

    قالت زاخاروفا: "خلال الاجتماع سيتم الانتهاء من رئاسة أذربيجان لمدة نصف سنة في هذه المنظمة. ستناقش مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على الأجندة الإقليمية للتعاون الاقتصادي. ستستخدم روسيا الاجتماع لإحراز تقدم في حل قضايا التعاون على جدول الأعمال".

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الروسي يزور باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١٢.٢٠١٨ [١٨:١٧]
    الوفد الأذربيجاني يحضر ميلانو
    ٠٣.١٢.٢٠١٨ [٢٢:٤٦]
    سفارة الإمارات تحتفل باليوم الوطني في باكو
    ٠٣.١٢.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
    عقد المؤتمر الـ46 للجمعية العامة لاتحاد وكالات الانباء العربية في الكويت
    ٠٢.١٢.٢٠١٨ [١١:٢٦]
    الشيخ مبارك الدعيج يبحث مع رئيس (أوانا) تعزيز التعاون الإعلامي
    وزير الخارجية الروسي يزور باكو