الرئيس إلهام علييف قدم وسام "عمل" من الدرجة الأولى إلى طاهر صلاحوف

باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قدم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وسام "عمل" من الدرجة الأولى إلى رسام الشعب لأذربيجان والاتحاد السوفياتي وبطل العمل الاشتراكي والحائز على جوائز الدولة طاهر صلاحوف.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة أعرب عن تقديره الشديد لنشاط الممثل البارز لمدرسة الرسم الحديثة في أذربيجان طاهر صلاحوف.