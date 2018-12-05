الرئيس إلهام علييف يزور السفارة الأمريكية لتقديم تعازيه في وفاة الرئيس الـ41 بوش

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

زار رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف في 5 ديسمبر اليوم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في باكو ليقدم تعازيه ومواساته في وفاة الرئيس الأمريكية الـ41 رجل الدولة الفذ جورج هربرت والكر بوش.

واستقبل قائم الأعمال الأمريكية في البلد وليام غيل الرئيس إلهام علييف. وتحدث الرئيس إلهام علييف مع قائم الأعمال الأمريكية في البلد وليام غيل وقدم الرئيس علييف تعازيه ومواساته إليه.

كما وقع رئيس الدولة في كتاب عزاء مدشن لدى السفارة.