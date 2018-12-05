مشاورات عسكرية ثنائية بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والأمريكية

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

جرت في 5 ديسمبر اليوم مشاورات عسكرية ثنائية موسعة بين الوفدين الأذربيجاني والأمريكي اللذين رأسهما نائب وزير الدفاع لأفراد الجيوش قائد الإدارة العامة للأفراد اللواء كريم ولييف ومستشارة نائب وزير الدفاع الأمريكي لاؤرا كوبر على هامش زيارتها أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الطرفين تبادلا الآراء تبادلا واسعا في الاجتماع حول توسيع العلاقات العسكرية الأذربيجانية الأمريكية والأمن والتعليم العسكري ومساهمة الوحدة العسكرية الأذربيجانية في البعثة غير القتالية لحفظ السلام للناتو في أفغانستان وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت كوبر خاصة على خدمة نموذجية لقوات حفظ السلام الأذربيجانية في بعثة الدعم الحاسم المنظمة في أفغانستان.

وخلال المباحثات قدمت معلومات مفصلة للضيوف حول الأوضاع في المنطقة مع التشديد على ضرورة تسوية صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان على أساس معايير القانون الدولي ومبادئه.