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    تصدير 261 ألف برميل من النفط العراقي من جيهان في الشهر الماضي

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدر العراق 261 الف برميل من النفط الخام من آبار كركوك من 16 نوفمبر إلى حتى الآن عبر خط أنابيب كركوك – جيهان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام أن هذه الكلمات قالها المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد. وقال المتحدث إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من 101 مليون و156 ألف برميل، بإيرادات بلغت اكثر من 6 مليارات و179 مليون دولار.

    يذكر أن الحكومة العراقية بدأت نقل نفط كركوك إلى ميناء جيهان اعتبارا عن 16 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :تصدير 261 ألف برميل من النفط العراقي من جيهان في الشهر الماضي
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