نائب رئيس بي بي أذربيجان: نثق في أن يكون قرار شيفرون قرارا تجاريا بحتا

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

قال بختيار أصلان بايلي اننا نثق في أن يكون قرار شركة شيفرون قرارا تجاريا بحتا.

أفادت أذرتاج عن أصلان بايلي نائب رئيس شركة بي بي أذربيجان للعلاقات والخارجية والاستراتيجية قوله وهو يشرح لوكالة أذرتاج اخبارا منتشرة في الصحافة بشأن تخلي شركة شيفرون الامريكية عن مشروع كتلة حقول "اذري – تشيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية للنفط والغاز والمكثفات إن "هذه المسألة اقترح لكم بالاتصال مباشرا بتلك الشركة عنها. وعموما، لا ننتظر ابلاغ مشغلة المشروع اذا صدر قرار مثل ذلك في هذه المرحلة. لان هذه مرحلة مبكرة جدا. ويسعني القول بان قرار واستراتيجية كل شركة شريكة بشأن مشاركتها في أي من المشاريع هما قرارها واستراتيجيتها مباشرا. وفي التجارة وفي مجال النفط والغاز ام في المجالات الأخرى يمكن أن تكون لشركات قرارات بالانضمام إلى مختلف المشاريع او التخلي عنها ونثق في أن يكون هذا قرارا تجاريا بحتا. وفيما يخص أذري – تشيراق – جونشلي فهذا مشروع ذو الأهمية العالمية واستخرجت من كتلة الحقول حتى الان 5ر3 مليارات برميل من النفط واستثمرت 35 مليار دولار في المشروع ولها كفاءة تشغيلية تصل إلى 99 في المائة".

وتابع انه "فيما يخص شركة بي بي فهي مرتاحة من مشاركتها في المشروع. ونحن مرتاحون جدا من كوننا مشغلة اذري – تشيراق – جونشلي. ومددت فترة الاتفاقية على المشروع إلى عام 2050م على أساس ثقة حكومة أذربيجان فينا. ونعزم خلال هذه الفترة على مواصلة وجودنا في المشروع بصفة مشغلة لتبرير اعتماد حكومة أذربيجان ونصر على ذلك".