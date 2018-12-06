زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شيلي

باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر مدينة سان أنطونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن مركز الزلزال كان 17 كيلومترا من المدينة.

وشعرت الهزات الأرضية ببعض المدن.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.