طهران، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ارتكب انفجار في محافظة سيستان - بلوخستان الإيرانية. أفادت وكالة أذرتاج أن سيارة مفخخة استهدفت بوابة مقر شرطة المدينة. اعلن عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة تفجير انتحاري في المدينة. هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

AZERTAG.AZ : هجوم إرهابي في إيران

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده