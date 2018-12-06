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    هجوم إرهابي في إيران

    ٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٣:٢٩]

    طهران، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتكب انفجار في محافظة سيستان - بلوخستان الإيرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سيارة مفخخة استهدفت بوابة مقر شرطة المدينة. اعلن عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة تفجير انتحاري في المدينة.

    هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

    AZERTAG.AZ :هجوم إرهابي في إيران
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