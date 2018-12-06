هجوم إرهابي في إيران
AzerTAg.az
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٣:٢٩]
طهران، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ارتكب انفجار في محافظة سيستان - بلوخستان الإيرانية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سيارة مفخخة استهدفت بوابة مقر شرطة المدينة. اعلن عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة تفجير انتحاري في المدينة.
هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.
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