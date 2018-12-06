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    مكافحة الأخبار الكاذبة محطة اهتمام المفوضية الأوروبية

    ٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٠٤]

    برلين، 6 ديسمبر (أذرتاج).

    كانت قد ناقشت جلسة عمل في موضوع "سياسة التضليل الإعلامي كتهديد على الاستقرار في العالم" أشرفت عليها وكالة أذرتاج في إطار المنتدى الإنساني الدولي السادس بباكو في أكتوبر لهذا العام مسائل مكافحة الأخبار الكاذبة.

    أفاد مراسل وكالة أذرتاج أن مسألة مكافحة الأخبار الكاذبة أصبحت محط اهتمام المفوضية الأوروبية بعد منتدى باكو الإنساني الدولي. واعدت المفوضية الأوروبية مؤخرا خطة لمكافحة مثل هذه الأخبار حيث قدمها آندروس آنسيب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروبي في شئون السوق الرقمية الموحدة في مؤتمر صحفي اليوم.

    مع إعداد هذه الخطة أخذت المفوضية الأوروبية على عاتقها مهمة الدفاع أمام محاولات التدخل في الانتخابات على البرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها في مايو القادم. بناء على الخطة، سيتم زيادة تمويل الاتصالات الاستراتيجية لادارة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من 1.9 مليون يورو الى 5 ملايين يورو في العام القادم، سيتم توظيف 50-55 شخصا في الهيأة المعنية بمكافحة التضليل الإعلامي.

    الى جانب ذلك، تهدف الخطة الى توفير شفافية الإعلان السياسي واغلاق حسابات مجهولة الهوية وغيرها.

    AZERTAG.AZ :مكافحة الأخبار الكاذبة محطة اهتمام المفوضية الأوروبية
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