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    عقد اجتماع خبراء الطاقة التركيين والروسيين في إسطنبول

    ٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٢]

    باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    سيعقد اليوم اجتماع خبراء الطاقة التركيين والروسيين في إسطنبول بتنظيم وكالة الأناضول للأنباء ودعم من وكالة تاس للأنباء.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أنه ستعقد دورتين في موضوعين "الغاز الطبيعي في محفظة الطاقة المستقبلية" و "دور "تركستريم" في مستقبل تركيا". وسيشرف نائب المدير العام لوكالة تاس للأنباء ماكسيم فيليمونوف على الجلسة الأولى ونائب محرر أخبار الطاقة لوكالة الأناضول للأنباء باريش ساغلام على الجلسة الثانية.

    سيشارك في الاجتماع الخبراء والأساتذة المعروفون التركيون والروسيون في مجال الطاقة.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع خبراء الطاقة التركيين والروسيين في إسطنبول
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