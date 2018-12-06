زلزال بقوة 5.7 درجات في جزيرة لومبوك الإندونيسية

باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة لومبوك الإندونيسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الأوروبي – المتوسطي أن مركز الزلزال كان على 5 كيلومترات من مدينة ماتارام وعلى عمق 30 كيلومترا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.