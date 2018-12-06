زلزال بقوة 5.7 درجات في جزيرة لومبوك الإندونيسية
AzerTAg.az
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٧:١٣]
باكو، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة لومبوك الإندونيسية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز الزلازل الأوروبي – المتوسطي أن مركز الزلزال كان على 5 كيلومترات من مدينة ماتارام وعلى عمق 30 كيلومترا.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٤٤]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣١]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٥:٠٤]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [٢٢:٤٥]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٥١]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤٣]
٠٥.١٢.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٨:١٧]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٧:٤٥]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤٠]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٠:٣٦]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٠]
٠١.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
٣٠.١١.٢٠١٨ [١٧:٣٨]
٢٤.١١.٢٠١٨ [٢٢:١٦]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٤٧]
٢٠.١١.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
١٥.١١.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١٤.١١.٢٠١٨ [١٦:١٤]
١٣.١١.٢٠١٨ [١٥:١٠]
١٨.١٠.٢٠١٨ [١٩:٥٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٩:٤٦]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٦:١٧]
١٩.١٠.٢٠١٨ [١١:٤٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [٢٠:٥٩]
١٥.١٠.٢٠١٨ [١٧:١٣]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٣.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥٧]
٣٠.١١.٢٠١٨ [٢١:١٤]
٢٤.١١.٢٠١٨ [١٨:٠٨]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٤:٠٦]
٠٥.١٢.٢٠١٨ [١٦:٢٦]
٠٤.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
٠٣.١٢.٢٠١٨ [١٢:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك