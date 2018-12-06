وزيرا الطاقة الأذربيجاني والسعودي يتفقان على مواصلة التعاون بين بلدان أوبك وخارج أوبك

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

اجتمع وزر الطاقة الأذربيجاني الزائر فيينا برويز شاهبازوف مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح.

أفادت أذرتاج أن الجانبين بحثا في الاجتماع عوامل تسوق إلى تغيرات أسعار النفط في الآونة الأخيرة وتوقعات في الآفاق قصيرة المدى والطويلة وأوضاع الطلب والعرض في سوق النفط العالمية. وتبادل الآراء حول مقترح تقييد الاستخراج من اجل ضمان استقرار السعر والتوازن. وتم التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون بين بلدان أوبك وخارج أوبك عام 2019م لتسوية سوق النفط.

كما تناول الطرفان خلال المباحثة مسائل التعاون مع أذربيجان في إطار "بيان التعاون". وبحثا كذلك إمكانات توسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.