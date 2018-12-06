الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة عمل إلى روسيا – إضافة

سانت بطرسبرغ، 6 ديسمبر، أذرتاج

وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 6 ديسمبر اليوم في زيارة عمل إلى اتحاد روسيا للمشاركة في قمة غير رسمية لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أفاد مراسل أذرتاج الخاص أنه كان في استقبال الرئيس الأذربيجاني نائب محافظ المدينة نيقولاي بوندارينكو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يفجيني غريغورييف ومسؤولون آخرون في مطار بولكوفو -1 في مدينة سانت بطرسبرغ.

أتى الرئيس إلهام علييف المكتبة الرئاسية للمشاركة في اجتماع قمة غير رسمية لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

والتقطت صورة جماعية لرؤساء الدول الأعضاء لدى رابطة الدول المستقلة.