مقتل 3 أشخاص إثر تفجير انتحاري في إيران

طهران، 6 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وقع انفجار عنيف في مدينة تشابهار الساحلية في جنوب إيران، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخر.

أفادت وكالة أذرتاج أن سيارة مفخخة استهدفت بوابة مقر شرطة المدينة بعد فشل الارهابيين في دخول المقر.

قال نائب محافظ سیستان وبلوشستان للشؤون الأمنیة محمد هادی مرعشی وقوع الانفجار بالقرب من مقر شرطة تشابهار.

أكد أن شخصين استشهدا في الهجوم الإرهابي علي مقر شرطة مدينة جابهار جنوب شرقي ايران.

ويجري التحقيق في مكان الحادث.