    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي

    ٠٦.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٥‎١]

    باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

    اهتم وزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف الذي يزور منطقة خط الجبهة بمعية سائر كبار مسؤولي الوزارة تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى العام الرئيس إلهام علييف بالتأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير حسنوف تلقى تقريرا حول ظروف العملية على نموذج الأراضي ثم تفقد التأهب القتالي للوحدات.

    ثم اجتمع الوزير بسكان محليين بإحدى قرى محافظة أغدام.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤٣]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 26 مرة
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
    وزير الدفاع يحضر افتتاح وحدة الدبابات بالمنطقة المحاذية لخط التماس
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٨:٤٢]
    مشاورات عسكرية ثنائية بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والأمريكية
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١١:٢٢]
    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 24 مرة
    وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي