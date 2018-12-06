وزير الدفاع يفحص التأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

اهتم وزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف الذي يزور منطقة خط الجبهة بمعية سائر كبار مسؤولي الوزارة تنفيذا لتوجيهات القائد الأعلى العام الرئيس إلهام علييف بالتأهب القتالي لوحدات الخط الأمامي.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير حسنوف تلقى تقريرا حول ظروف العملية على نموذج الأراضي ثم تفقد التأهب القتالي للوحدات.

ثم اجتمع الوزير بسكان محليين بإحدى قرى محافظة أغدام.