مساعد وزير الخارجية الأمريكي يشيد بمساهمة أذربيجان في مكافحة الإرهاب

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف ضمن الدورة الـ25 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوروآسيا ويس ميتشل.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين أعربا في الاجتماع عن الارتياح من علاقات الشراكة القائمة بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية بجانب تبادل الآراء حول عدد كبير من مسائل جدول أعمال التعاون الثنائي.

وأحاط الوزير محمدياروف ويس ميتشل علما بالأوضاع الأخيرة للمباحثات المقامة من اجل حل نزاع قراباغ الجبلي الأرميني الأذربيجاني والاجتماع المنعقد في ميلان مع المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ووزير الخارجية الأرميني في 5 ديسمبر.

ثم تحدث الوزير محمدياروف عن مشاريع الطاقة والنقل الهامة المنفذة بمبادرة أذربيجان ومشاركتها فيها مشيرا إلى أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق هذه المشاريع يشاد به.

واكد ويس ميتشل على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا ديناميكيا مشيدا بمساهمة أذربيجان في بعثة الدعم الحاسم في أفغانستان ومكافحة الإرهاب.

كما جرى في الاجتماع تبادل الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.