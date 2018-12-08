شركة قطرية تتقدم باقتراح تعاون لأصحاب المشاريع في أذربيجان

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

نادى صندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو رجال الأعمال وأصحاب المشاريع لصدد مقترح تلقاها عن شركة قطرية.

أفادت أذرتاج عن بيان أذبرومو أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري تقترح بتعاون لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الناشطين في أذربيجان. وتلقى أذبرومو عن الشركة القطرية مقترحات تعاون في مشاريع العقارات الموجودة في القطاع الخاص والطالبة باستثمار خارجي في أذربيجان ومشاركة شركات الإنشاء والبناء الحكومية والخاصة الأذربيجانية في مشاريع يجري تنفيذها في دولة قطر من جانب الديار القطرية.

وتدعو أذبرومو من يهمهم التعاون لمراجعة الصندوق.