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    رومانيا تسجيل 8 هزات أرضية خلال 10 أيام

    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٤:٠٠]

    بوزاو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر محافظة بوزاو الرومانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن مركز الزلزال وقع على عمق 145 كم بالقرب من مدينة نيكسويو.

    تم تسجيل 8 هزات أرضية في رومانيا خلال 10 أيام.

    يذكر أن أقوى زلزال للعام الجاري وقع في محافظة بوزاو في 28 أكتوبر.

    AZERTAG.AZ :رومانيا تسجيل 8 هزات أرضية خلال 10 أيام
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