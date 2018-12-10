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    مناقشة سلامة الملاحة في بحر الخزر

    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٩:٠٥‎]

    طهران، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ستناقش في 20 ديسمبر سلامة الملاحة في بحر الخزر بحضور الممثلين من إيران وأذربيجان وروسيا وكازاخستان وتركمنستان في طهران.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية هادي حق شناس أنه ستناقش في الاجتماع مسائل مراقبة حدود المياه وتوسيع علاقات التعاون والمشاكل البيئية إلى جانب ضمان سلامة نقل الشحن.

    AZERTAG.AZ :مناقشة سلامة الملاحة في بحر الخزر
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