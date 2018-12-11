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    حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين أذربيجان وتركيا يبلغ 192 مليون دولار في العام الماضي

    ١١.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٣٥‎]

    باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين أذربيجان وتركيا 192 مليون دولار في العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الزراعة الأذربيجاني إينام كريموف في منتدى الزراعة الأذربيجاني والتركي المنعقد اليوم في باكو.

    قال الوزير إن حجم المنتجات الزراعية المصدرة من أذربيجان إلى تركيا زاد بنسبة 65.3 في المائة وحجم المنتجات الواردة بنسبة 2.3 مرة خلال سنوات 2013-2017.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين أذربيجان وتركيا يبلغ 192 مليون دولار في العام الماضي
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