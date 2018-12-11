إعداد علامة تجارية للرمان الأذربيجاني
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
باكو، 11 ديسمبر (أذرتاج).
تخطط جمعية منتجي ومصدري الرمان الأذربيجاني في إعداد علامة تجارية للرمان الأذربيجاني.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الجمعية فرهاد قاراشوف في كلمة ألقاها في الملتقى الدولي للتكنولوجيا الزراعية والخضراء، المقام في جامعة آدا بباكو في 11 ديسمبر .
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