الرئيس الأذربيجاني يزور ضريح الزعيم القومي حيدر علييف

باكو، 12 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

اليوم تمر 15 عاما على رحيل مؤسس أذربيجان الحديثة المستقلة والسياسي المحنك والزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.

وفي الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأفراد أسرته بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في المقابر الفخرية.

كما زار ضريح حيدر علييف نواب البرلمان الأذربيجاني والوزراء ورؤساء اللجان والشركات والإدارات ممثلو المجتمع الأذربيجاني أيضا.

ووضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام ضريح الزعيم القومي.

وعزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

كما وضع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأفراد أسرته باقات من الزهور على قبور الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة ورجل الدولة عزيز علييف والبروفيسور تاميرلان علييف.

وشارك في مراسم زيارة ضريح الزعيم القومي رئيس الوزراء نوروز محمدوف ورئيس المجلس الوطني أوقطاي أسدوف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية رامز مهدييف ومسئولون رسميون آخرون.