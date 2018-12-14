حرس الحدود: ضبط 19 شخصا مشتبها في الاتصال بأجهزة الاستخبارات الخارجية

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

جاء في تقرير سنوي لنشاط حرس الحدود أن الجهاز كشف عن 19 شخصا مشتبها في الاتصال بأجهزة الاستخبارات الخارجية وعه 3 آخرين شاركوا في التعاون السري ضد أذربيجان ضمن الأنشطة الاستخباراتية المخربة.

أفادت أذرتاج التقرير الذي القي في اجتماع تشاوري سنوي لنتائج فعاليات حرس الحدود لعام 2018م انعقد في 14 ديسمبر اليوم أن الجهاز حدد هويات 8 أشخاص شاركوا في القتالات الدائرة ردى مناطق النزاع الأجنبية واعتقل 5 أشخاص منهم وهم من مواطني أذربيجان.

كما حيد الجهاز 9 فرق كانت مشغولة بالهجرة غير القانونية و16 مجموعة إجرامية منظمة كانت مشتغلة بنقل المخدرات وبالتهريب.