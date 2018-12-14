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    اللواء رضائي: الأراضي الحدودية مع أذربيجان أكثر المناطق الإيرانية أمنا

    ١٤.١٢.٢٠١٨ [٢٢:٥‎١]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    قال اللواء قاسم رضائي إن الأراضي الحدودية مع أذربيجان أكثر المناطق الإيرانية أمنا.

    أفادت أذرتاج عن اللواء رضائي قائد قوات حرس الحدود الإيراني قوله في مؤتمر صحفي عقده لنتائج زيارة قام بها أذربيجان مؤخرا أن الطرفين اجريا مباحثات ناجحة جدا. وأضاف أن ارتباط كلا الشعبين بنفس الجذور التاريخية وكون دينهما وعرفهما وتقاليدهما هي نفس الشيء مما يطلب بتعاون الدولتين عن كثب. وفي تطوير هذه العلاقات دور كبير لحرس الحدود أيضا. سنواصل جهودنا المشتركة في ضمان الأمن والتصدي لتهريب المخدرات والهجرة غير القانونية ولا طرف يستطيع خرق علاقات البلدين المجاورين والصديقين.

    وابلغ اللواء الإيراني أن الرئيسين الأذربيجاني والإيراني قد اتخذا خطوات ناجحة للغاية من اجل تطوير العلاقات ويواصل أفراد حرس الحدود هم الآخرون سياسة قائدي الدولتين.

    وأشاد اللواء باللقاءات المنعقدة في باكو مشيرا إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول عدد من المسائل خلال المباحثات وتم التوصل إلى نتائج طيبة.

    وقال إن أفراد جهازي حرس الحدود الأذربيجاني والإيراني سيحتفلان عيد نوروز بالعام المقبل معا ليأتي ذلك عرضا مهيبا للتضامن بين الدولتين.

    AZERTAG.AZ :اللواء رضائي: الأراضي الحدودية مع أذربيجان أكثر المناطق الإيرانية أمنا
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