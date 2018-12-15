تصدير نحو 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٦:١٣]
باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 11 شهرا للعام الجاري 6 مليارات و450 مليون و694 ألف متر مكعب وذلك على أساس مؤشرات العداد.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير - نوفمبر 1 مليار و256 مليون و132 ألف دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و894 مليون و305 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و156 مليون و19 ألف دولار.
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