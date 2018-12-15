    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير نحو 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 11 شهرا

    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٦:١٣]

    باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 11 شهرا للعام الجاري 6 مليارات و450 مليون و694 ألف متر مكعب وذلك على أساس مؤشرات العداد.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير - نوفمبر 1 مليار و256 مليون و132 ألف دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و894 مليون و305 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و156 مليون و19 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 11 شهرا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٥‎]
    أذربيجان تصدر أكثر من 27 مليون طن من النفط والمنتجات النفطية خلال العام الجاري
    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١١:٥‎٠]
    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 62 دولارا
    ١٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٠:٣٧]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٨:٢٥‎]
    ارتفاع إنتاج النفط والغاز في أذربيجان
    تصدير نحو 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال 11 شهرا