انخفاض حصة الغاز الطبيعي في إجمالي صادرات أذربيجان
AzerTAg.az
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٦:٥٢]
باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
شكل تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية من معادن القار 81.60 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و7.01 في المائة من الغاز الطبيعي و2.68 في المائة من المنتجات النفطية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن حصة النفط الخام في إجمالي صادرات أذربيجان كانت 77.09 في المائة والغاز الطبيعي 9.25 في المائة والمنتجات النفطية 2.33 في المائة خلال 11 شهرا للعام الماضي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٦:١٣]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٥:٥٥]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١١:٥٠]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٠:٣٧]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٠:٥١]
١٤.١٢.٢٠١٨ [٢٠:١٥]
١٤.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣٩]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٦:٥٢]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٦:١٣]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٥:٥٥]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١١:٥٠]
٠٧.١٢.٢٠١٨ [١٧:١٧]
٠٦.١٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٠]
٠١.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
٣٠.١١.٢٠١٨ [١٧:٣٨]
٢٣.١١.٢٠١٨ [١٧:٤٧]
٢٠.١١.٢٠١٨ [١٨:٣٢]
١٥.١١.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١٤.١١.٢٠١٨ [١٦:١٤]
١٣.١١.٢٠١٨ [١٥:١٠]
١٨.١٠.٢٠١٨ [١٩:٥٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٩:٤٦]
١٧.١٠.٢٠١٨ [١٦:١٧]
١٩.١٠.٢٠١٨ [١١:٤٧]
١٧.١٠.٢٠١٨ [٢٠:٥٩]
١٥.١٠.٢٠١٨ [١٧:١٣]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
١٢.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٧]
١٠.١٢.٢٠١٨ [١٣:١٩]
٠٨.١٢.٢٠١٨ [١٨:٣٦]
٠٧.١٢.٢٠١٨ [١٧:٤٢]
١٥.١٢.٢٠١٨ [١٢:٠٥]
١٤.١٢.٢٠١٨ [٢٢:٥١]
١٤.١٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك