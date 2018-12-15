انخفاض حصة الغاز الطبيعي في إجمالي صادرات أذربيجان

باكو، 15 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

شكل تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية من معادن القار 81.60 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و7.01 في المائة من الغاز الطبيعي و2.68 في المائة من المنتجات النفطية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن حصة النفط الخام في إجمالي صادرات أذربيجان كانت 77.09 في المائة والغاز الطبيعي 9.25 في المائة والمنتجات النفطية 2.33 في المائة خلال 11 شهرا للعام الماضي.