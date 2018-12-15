رئيس المجلس الأعلى النخجواني يستقبل نائبي المدير العام للإيسيسكو والأمين العام لتوركصوي

نخجوان، 15 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي واصف طالبوف في 15 ديسمبر اليوم نائبة المدير العام لمنظمة إيسيسكو أمينة الحجري ونائب الأمين العام لمنظمة توركصوي فرات بورطاش.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس الأعلى النخجواني أن رئيس المجلس الأعلى رحب بالضيفين وقال إن نخجوان تقع وسط العالمين الإسلامي والتركي. وضريحا أصحاب الكهف وكذلك النبي نوح عليه السلام المذكورين في القرآن الكريم يقعان في نخجوان. وأشاد طالبوف بانتخاب مدينة نخجوان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018م وبالتنظيم المشترك للفعاليات الخاصة بعاصمة الثقافة الإسلامية وتوركصوي مفيدا أن الآثار التركية الإسلامية الموجودة في الجمهورية الذاتية الحكم أصلحت خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى إلى وجود إمكانات في مجال تطوير العلاقات بمختلف الاتجاهات بما فيه انشاء جامعة تركية في نخجوان.

ونقلت أمينة الحجري تحيات المدير العام للإيسيسكو عبد العزيز بن عثمان التويجري إلى رئيس المجلس الأعلى طالبوف مفيدة أن الغرض الرئيسي لفعاليات عواصم الثقافة الإسلامية هو تكوين نظرة جديدة على الآثار التاريخية الثقافية واصلاحها ودعايتها وتعريفها. ولفتت إلى تنفيذ الاعمال المهمة بهذا الشأن في نخجوان التي تملك التراث التاريخي الثقافي الغني. وزادت أنه مما يبعث ارتياحا وسرورا أن مدينة نخجوان لها تاريخ قديم بجانب تطورها الحديث ونظافتها.

ونقل فرات بورطاش تحيات الأمين العام لتوركصوي دوسن كاسيئنوف إلى رئيس المجلس الأعلى مفيدا أن القرارات المتخذة بشأن تطوير التعاون في اجتماع القمة الـ9 لرؤساء الدول الناطقة بالتركية في نخجوان عام 2009م يجري تنفيذها بنجاح اليوم. وأضاف أن نخجوان تساهم في هذا العمل. وقال إن نخجوان تلعب دور مركز لاقامة العلاقات بين توركصوي وإيسيسكو وكذلك إقامة الاتصالات بين عواصم الثقافة الإسلامية وعواصم الثقافة التركية وتطويرها.

وقدم فرات بورطاش إلى رئيس المجلس الأعلى النخجواني طالبوف "وسام العام الـ25 التذكاري" لمنظمة توركصوي لخدماته ومساهماته في تطوير العلاقات بين البلدان الناطقة بالتركية.

وقدم وزير الثقافة الأذربيجاني ابولفس قرايف معلومات مفصلة حول فعاليات عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018م نخجوان المنظمة داخل البلد وخارجه رافعا شكره على الظروف المهيأة والدعم المقدم من جانب رئيس المجلس الأعلى فيما أهداه لوحة تذكارية.

وعبر رئيس المجلس الأعلى النخجواني طالبوف عن الشكر على تحيات المدير العام للايسيسكو عبد العزيز بن عثمان التويجري والأمين العام لتوركصوي دوسن كاسئينوف وطلب بنقل تحياته إلى المدير العام للايسيكو والأمين العام لتوركصوي أيضا.